Глава Минмолспорта: Сборная Украины подтверждает свое высокое реноме на Евроиграх в Баку

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр отметил, что команда должна выполнить предварительный план и завоевать 40 медалей в Баку.

"Мой аналитический прогноз, что Украина завоюет 40 медалей - подтверждается. У нас сейчас 31 медаль, мы вошли по количеству медалей в пятерку лучших команд Европы. По количеству золотых медалей мы находимся на 10-м месте. Кроме этого, еще пять соревновательных дней. Кстати, финалы в боксе скоро состоятся. Надеюсь, что пару медалей у нас будет и в этом виде спорта. Наконец, в фехтовании у нас есть неплохие шансы на медали", - отметил министр.

"Мы постоянно держим связь с командой, поздравляем победителей и призеров телефонными звонками. Заместители министра каждый раз ездят встречать членов команды, которые уже возвращаются из Баку. Я лично поеду встречать команду 29 июня, на следующий день после завершения Евроигр", - подчеркнул министр.

Относительно общих впечатлений от Игр в Баку, Жданов отметил: "Это, бесспорно, праздник спорта. И он удался. Организаторы Евроигр в Азербайджане вложили в этот проект значительные деньги. Могу отметить достаточно комфортные условия для проживания атлетов, великолепные арены, построенные по самым высоким мировым стандартам. Вообще, все происходит на высоком уровне. Моя позиция - Европейские игры должны иметь продолжение".

Кроме того, Жданов прокомментировал и заявления некоторых спортсменов, недовольных размером премиальных за выступления на Евроиграх: "На нынешних Играх эти призовые составляют 25 тыс. грн за золотую медаль, 20 тыс. - за серебряную, и 12,5 тыс. - за бронзовую. Я понимаю, что это не очень большие средства, но все же надо помнить, что мы воюем. Накануне состоялось совещание с участием министра финансов Яресько, на котором было решено, что каждое министерство должно сократить бюджет на 3 процента в связи с новыми запросами Министерства обороны. Для нас лично - это 30 миллионов, которые мы должны найти и изъять из наших программ. Спортсмены должны понимать ситуацию в стране".

Также Жданов отметил, что уже было проведено заседание организационного комитета по подготовке украинских спортсменов к Олимпийским играм-2016, которые состоятся в бразильском Рио-де-Жанейро. На заседании, в частности, рассматривался вопрос о назначении призовых для чемпионов и призеров предстоящих Игр. По словам министра, несмотря на ситуацию в стране, призовые останутся на уровне предыдущих Олимпиад - 100 тыс. грн за золотую медаль, 50 тыс. - за серебро и 35 тыс. - за бронзу.

Как сообщал УНИАН, Европейские игры в Баку проходят с 12 по 28 июня. На данный момент на счету украинской команды 31 награда - 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей. Сборная Украины входит в 10-ку лучших команд в общем зачете.