Украинские фехтовальщики остались без медалей в мужской шпаге и женской рапире на Европейских играх

Лелейко заняла последнее место на групповом этапе, а Никишин выбыл в 1/8 финала, сообщает официальный сайт соревнований.

Рапиристка Лелейко выиграла лишь один бой у Оливии Вольгемут из Австрии - 4:3. В остальных поединках она уступила Диане Яковлевой из России (4:5), Мишале Целлеровой из Словакии (1:5), Джулии Чржановской из Польши (2:5) и Фрузсине Голя из Венгрии (2:5).

В свою очередь, Никишин выиграл 5 боев из 6 на групповом этапе и занял первое место. Он одолел Сергея Биду из России (5:2), Мишеля Ниггелера из Швейцарии (5:3), Ивана Тревейо из Франции (5:1), Габриэле Бино из Италии (5:2), Вакила Насибова из Азербайджана (5:0), но проиграл Матьяшу Филе из Венгрии - 2:5. Никишин автоматически квалифицировался в 1/8 финала, минуя первый этап плей-офф, 1/16 финала. Но, в первом же своем матче турнира на выбывание украинец проиграл Басу Вервийлену из Нидерландов - 8:15.

Таким образом, сборная Украины сегодня осталась без наград в соревнованиях по фехтованию.

Как сообщал УНИАН, накануне чемпионом Европейских игр в турнире мужчин-саблистов стал Андрей Ягодка.