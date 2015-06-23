Чемпион Евроигр Ягодка: "Надо верить в свои силы, тогда обязательно придет победа"

Новоиспеченный чемпион Европейских игр по фехтованию на саблях Андрей Ягодка сразу после получения медали высшей пробы прокомментировал свое выступление пресс-службе НОК Украины.

«С утра день складывался не очень удачно для меня. Я имею в виду, что был недоволен собой. Поединки проходили очень тяжело, но с каждым шагом, который приближал меня к финалу, становилось легче и прибавлялась уверенность», - поделился Андрей.

«Финальная встреча с румынским саблистом была непростой. Он опережал меня в счете, но все же мне удалось перехватить инициативу в свои руки и вырвать победу. Хочу пожелать нашим спортсменам верить в свои силы, тогда победа обязательно придет», - добавляет Андрей.