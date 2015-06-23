Чемпион Евроигр Хлопцов: "Чувствовал, что буду с медалью"

Чемпион I Европейских игр в Баку по плаванию Андрей Хлопцов, который принес в копилку сборной Украины золотую медаль, так прокомментировал свое выступление.

«Одно из составляющих любого успеха – талант. Видимо у меня он все таки есть. Но самое главное в победе - это напряженные тренировки и не неделю, не месяц. Сегодня у меня с самого начала, еще с квалификации, была уверенность, что призером стану обязательно. Возможно это можно назвать предчувствием. Не могу сказать, что был уверен в «золоте», но точно знал, что медаль будет. Видимо, из-за такой уверенности был спокойным», - поделился Андрей.

Чемпион рассказал, что ночью спал прекрасно. Сумел восстановиться. «После того как проснулся», - делится спортсмен, - поел и проплыл. Потом опять поспал, поел и проплыл. Вот такой был мой сегодняшний путь к «золоту».

В завершение Андрей пожелал своим товарищам как можно больше побед.

«Очень хочу поблагодарить своих болельщиков на трибунах, которые на весь большой зал скандировали: «Андрей, Андрей». Это придавало мне сил», - прокомментировал чемпион.