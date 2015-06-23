Сборная Украины вернулась в десятку сильнейших команд Европейских игр

В Баку завершился розыгрыш всех комплектов наград в рамках 11-го соревновательного дня, по итогам которого сборная Украины поднялась с 12-го на 10-е место в общекомандном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

Две золотые награды команде сегодня принесли пловец Андрей Хлопцов и фехтовальщик Андрей Ягодка.

На счету нашей команды 31 награда - 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Лидером общекомандного зачета по-прежнему является сборная России, у которой 94 медали - 47-25-22.На втором месте сборная Азербайджана - 14-11-14 (39), на третьем - команда Германии - 12-10-12 (34).

Также в десятку сильнейших входят команды Великобритании, Беларуси, Сербии, Венгрии, Испании и Швейцарии.

Всего, на данный момент, медали Игр завоевали представители 40 стран.