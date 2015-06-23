Вице-президент Федерации фехтования Украины Гутцайт: "На Евроиграх ставим самые высокие цели"

Сегодня на первых в истории Европейских играх, которые принимает азербайджанская столица, стартовали соревнования по фехтованию.

«В Баку сборная Украины по фехтованию представлена мощным составом. Наши спортсмены готовы бороться за места на пьедестале почета. Приятно, что накануне старта традиционно пожелал нам успеха президент НОК Украины Сергей Бубка. Мы общались буквально вчера. Он в нас верит и желает продуктивного старта», - отмечает вице-президент Национальной федерации фехтования Украины, Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт.

«Кстати, именно сегодня исполняется ровно 10 лет, как легендарный спортсмен, Олимпийский чемпион Сергей Бубка возглавил Национальный олимпийский комитет Украины», - добавил Олимпийский чемпион по фехтованию.

«Я, как в прошлом спортсмен, сегодня как спортивный менеджер, прекрасно понимаю, насколько непросто организовать работу национальных федераций, учитывая, что Национальный олимпийский комитет Украины объединяет 41 (!) федерацию. За 10 лет президентства нынешнего главы НОК в корне изменился. Неслучайно три года назад Олимпийский комитет Украины признан лучшим в мире», - рассказал вице-президент НФФУ.

Вадим Гутцайт также отметил четкую систему взаимодействия НОК с национальными федерациями и спортсменами, что способствует эффективным выступлениям наших атлетов на международной арене.

«При нынешнем руководстве это взаимодействие кардинально изменилась. Вот один из примеров, наши лидеры сборной Ольга Харлан и Ольга Жовнир, от которых, бесспорно, ожидают высоких результатов на Олимпийских играх, вошли в список стипендиатов НОК по программе подготовки к Рио-2016 и получают ежемесячно поддержку в эквиваленте 300 долларов США. Безусловно, такая поддержка нужна и важна. Она всегда помогает и мотивирует спортсменов на новые свершения».

«Нам очень приятно ощущать поддержку НОК и здесь в Баку. Будем бороться за медали. Однако самый главный старт нас ждет в июле. Это чемпионат мира в Москве, который будет лицензионным турниром на Игры в Рио. Там будем максимально пытались взять медали и зачетные баллы», - подытожил Гутцайт.