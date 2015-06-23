Фан-сектор "Динамо" на НСК "Олимпийский" будет полностью изолирован от остальной публики

В Киеве состоялась встреча между представителями Федерации футбола, ФК Динамо Киев, службой безопасности НСК Олимпийский и Ультрас Динамо, на которой были рассмотрены причины того, что случилось после финального матча Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер", а также обсуждены способы решения проблемы, которые устроили бы все стороны, сообщается на странице ультрас в Facebook.

По итогам встречи были приняты несколько решений. В частности, секторы ультрас "Динамо" будут отгорожены от остальных секторов с обеих сторон. Другими словами между секторами 45 и 47 появится такой же забор, как на секторе 39. Кроме того забор из 39-го сектора будет перенесено в проход между секторами 39 и 41. Таким образом, полностью фанатскими будут три сектора - 41, 43 и 45. Ультрас будут самостоятельно осуществлять продажу абонементов и еврокубковых билетов на эти места.

Кроме того, на матчах повышенной опасности (еврокубки, игры с "Шахтером", финалы и т.д.) на беговых дорожках перед секторами с ультрас будут устанавливаться защитные барьеры, вроде тех, что были установлены на чемпионском матче против "Днепра".

Как сообщал УНИАН, в конце финального матча Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" (во время серии пенальти) часть болельщиков оказалась на беговых дорожках стадиона, но толпу удалось временно успокоить, а матч довести до конца. А уже после завершения матча болельщики выбежали на газон и в течение получаса не расходились, мешая начать церемонию нагородженння команд и судей.