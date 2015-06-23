Украинские баскетболистки выиграли первый матч Европейских игр
14:09, 23 июня 2015Спорт
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В Баку завершился матч первого тура соревнований по "стритболу" (баскетбол 3х3), в котором женская сборная Украины обыграла команду Чехии.
gigamir.net
Игра завершилась со счетом 15:11, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра поначалу проходила с преимуществом чешской команды, которая открыла счет, а через три с половиной минуты после начала матча уже выигрывала со счетом 6:2. Но, спустя 1 минуту и 15 секунд, рывок украинцев позволил им выйти вперед в счете - 7:6. В дальнейшем преимущество удерживала украинская команда, сумев сохранить его до финальной сирены.
Самым результативным игроком в составе команды стала Анна Зарицкая, на счету которой 7 очков.
Сегодня вечером украинки также проведут матч с командой Турции, а завтра, 24 июня - со сборной Бельгии.
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