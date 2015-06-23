Украинка Шемякина проиграла в 1/8 финала турнира по фехтованию на шпагах Европейских игр

Матч закончился со счетом 13:14, сообщает официальный сайт соревнований.

Порединок проходил преимущественно в равной и очень напряженной борьбе. Соперницы ни разу не позволили друг другу уйти в отрыв более чем на 2 балла. Кирпу сразу создала себе перевес в два балла (2:0), позволив Шемякиной сравнять счет только при 4:4. Сама же украинка вышла вперед только однажды, при счете 9:9 в середине третьего периода, поведя сначала 10:9, а затем и 11:10. Но соперница выровняла положение, а затем, при счете 12:12 нанесла два подряд точных укола, чем и предопределила исход матча. Украинка сумела ответить лишь одним уколом.

Любопытно, что до этого, на групповом этапе Шемякина 6 боев из 6 возможных и со стопроцентным результатом прошла в плей-офф. Там она пропускала первый раунд (1/16 финала), автоматически пробившись в 1/8 финала. Тем не менее, поражение в первом же матче плей-офф автоматически лишило украинку шансов на продолжение борьбы за медали.