Париж подает официальную заявку на проведение летней Олимпиады-2024

Об этом сообщает Le Figaro.

Несмотря на то, что последний раз Париж принимал летние Олимпийские игры в далеком 1924 году, благодаря своей развитой инфраструктуре и богатому опыту проведения масштабных спортивных состязаний он имеет все шансы на победу.

Места для возведения строений уже более или менее определены, исключение составляет олимпийская деревня, за право разместить которую до сих пор конкурируют несколько районов.

Кампания будет проходить под слоганом "Je veux les Jeux" ("Я хочу Игры") и обойдется Франции в 60 миллионов евро.

Решение о месте проведения Олимпиады-2024 будет принято летом 2017 года в Лиме (Перу).