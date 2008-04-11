Шовковский предлагает фанам выбрать надпись на его футболке
Бессменный кипер Динамо вышел в он-лайн
|Рисунок с официального сайта Александра Шовковского
Четырнадцать лет Александр является бессменным кипером «Динамо» и сборной Украины. Очередной футбольный год начался для Шовковского неоднозначно. В марте было несколько вовсе необязательных пропущенных мячей, затем микротравма, из-за которой пришлось пропустить игру сборной Украины.
У любителей футбола нашлось немало вопросов к вратарю «Динамо». Не преминули фаны поинтересоваться судьбой футболки с надписью "Сашо":
- "Сашо" в Лиге чемпионов еще повторится? Или с экспериментами покончено? С кем бы вы себя могли сравнить из великих вратарей прошлого?
- Вы имеете ввиду надпись на футболке или мою игру? :) А если говорить серьезно, то я готов открыть форум и предложить болельщикам самим выбрать надпись на моей футболке. Не мое дело сравнивать свою игру с предшественниками.