Шовковский предлагает фанам выбрать надпись на его футболке

08:34, 11 апреля 2008
Спорт
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Бессменный кипер Динамо вышел в он-лайн

Рисунок с официального сайта Александра Шовковского
В четверг гостем редакции официального сайта ФК «Динамо» (Киев) был капитан команды - вратарь Александр Шовковский.

Четырнадцать лет Александр является бессменным кипером «Динамо» и сборной Украины. Очередной футбольный год начался для Шовковского неоднозначно. В марте было несколько вовсе необязательных пропущенных мячей, затем микротравма, из-за которой пришлось пропустить игру сборной Украины.

У любителей футбола нашлось немало вопросов к вратарю «Динамо». Не преминули фаны поинтересоваться судьбой футболки с надписью "Сашо":

 - "Сашо" в Лиге чемпионов еще повторится? Или с экспериментами покончено? С кем бы вы себя могли сравнить из великих вратарей прошлого?

- Вы имеете ввиду надпись на футболке или мою игру? :) А если говорить серьезно, то я готов открыть форум и предложить болельщикам самим выбрать надпись на моей футболке. Не мое дело сравнивать свою игру с предшественниками.

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