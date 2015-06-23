10 лет назад Сергей Бубка возглавил Национальный олимпийский комитет Украины
23 июня для отечественного Олимпийского движения – двойное событие. Кроме дня основания Международного Олимпийского Комитета, который мир ежегодно празднует в этот день, Олимпийская семья Украины отмечает еще одну, не менее важную годовщину.
Десять лет назад, именно 23 июня, решением XVIII внеочередной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Украины отечественный Олимпизм возглавил человек, который существенно повлиял на курс и темпы его развития.
Президентом НОК тогда был избран легендарный спортсмен, Олимпийский чемпион, 35-кратный рекордсмен мира, член Исполкома МОК и Герой Украины Сергей Бубка. Впоследствии на эту должность его переизбирали трижды – в ноябре 2006 и в октябре 2010 и 2014 годов.
За это десятилетие произошло немало положительных сдвигов и нововведений как в отечественном, так и мировом олімпізмі. Но главным остается то, что Сергею Бубке удалось объединить в единую Олимпийскую семью всех тех, кому небезразлично олимпийское движение и здоровье молодого поколения.
Привлекая мощных спонсоров и партнеров, выстраивая четкую и прозрачную систему помощи спортсменам, тренерам, национальным федерациям, развив региональную сеть олимпийских представительств, внедрив целый ряд разнообразных программ и проектов Национальный олимпийский комитет начал играть новую, более важную роль и более широкую в вопросах развития спорта и воспитания здоровой нации.
За последние 10 лет украинские спортсмены завоевали 51 медаль на Олимпийских играх, 67 наград на Юношеских Олимпийских играх, а также 79 – на Европейских юношеских олимпийских фестивалях.
На первых исторических Европейских играх, которые сейчас проходят в Баку, украинцы уже завоевали 29 престижных медалей.
В 2012 году в рамках престижной Премии креативного спорта Национальный олимпийский комитет Украины, возглавляемый Сергеем Бубкой, был признан лучшим Олимпийским комитетом мира за пропаганду спорта и олимпийских ценностей.