Призер Евроигр Сайко: "Немного расстроена, но рада и "серебру"

Новоиспеченная серебряная призерка І Европейских игр по самбо Елена Сайко прокомментировала свое выступление пресс-службе НОК Украины:

«В полуфинале боролась с молдавской спортсменкой и в этом поединке потянула шею, поэтому настроиться на финал было очень непросто. Однако самбо требует от спортсмена в любой ситуации держать себя в руках».

«В финальной схватке против белоруски начала не очень хорошо, но затем преимущество было на моей стороне. Чтобы дожать соперницу мне не хватило совсем немного времени. Кстати, в том поединке моя соперница травмировала руку, но до конца и не сдавалась. К сожалению, я и мой тренер несколько расстроены, что не удалось взять «золото». Однако я рада, что взяла серебряную медаль, ведь это медаль для нашей сборной».

«Теперь поеду домой в мой родной город Нагорное на Ивано-Франковщине, где меня встретят мои родители, муж, друзья. А уже через неделю снова тренировки, ведь впереди мировое первенство в Марокко и чемпионат мира среди военнослужащих в Корее».