Сборная Украины находится на 12-м месте в общекомандном зачете Европейских игр
20:24, 22 июня 2015Спорт
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Наши спортсмены пополнили копилку двумя наградами - серебром и бронзой.
В Баку представили награды соревнований / baku2015.com
В Баку завершился десятый соревновательный день Европейских игр, по итогам которого сборная Украины находится на 12-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.
На счету нашей команды 29 наград - 4 золотые,11 серебряных и 14 бронзовых.
Лидером соревнований по-прежнему является команда России, на счету которой 87 наград - 45-23-19. На втором месте идет сборная Азербайджана (14-11-14, 39), на третьем - команда Германии (11-9-12, 32).
Также в десятку сильнейших входят команды Беларуси, Сербии, Великобритании, Венгрии, Испании, Швейцарии и Италии. Такж сборную Украины опережает команда Турции.
Всего, на данный момент, награды Игр завоевали спортсмены 40 стран.
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