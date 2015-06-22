Сборная Украины находится на 12-м месте в общекомандном зачете Европейских игр

В Баку завершился десятый соревновательный день Европейских игр, по итогам которого сборная Украины находится на 12-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашей команды 29 наград - 4 золотые,11 серебряных и 14 бронзовых.

Лидером соревнований по-прежнему является команда России, на счету которой 87 наград - 45-23-19. На втором месте идет сборная Азербайджана (14-11-14, 39), на третьем - команда Германии (11-9-12, 32).

Также в десятку сильнейших входят команды Беларуси, Сербии, Великобритании, Венгрии, Испании, Швейцарии и Италии. Такж сборную Украины опережает команда Турции.

Всего, на данный момент, награды Игр завоевали спортсмены 40 стран.