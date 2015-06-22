Украинец Тоноян завоевал "бронзу" в самбо на Европейских играх

Матч закончился со счетом 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Бой проходил в упорнейшей борьбе на протяжении всех 5 минут, но решающие приемы удались нашему спортсмену. Судьи оценили активность украинца в 2 балла, в то время как соперник так и не смог набрать очков. В классификации украинец получил 4 очка.

Чемпионом в этой весовой категории стал Артем Осипенко из России, который в финале поборол Васифа Сафарбаева из Азербайджана, завершив бой досрочно - 8:0.