Вратарь "Барселоны" подал в суд на собственный клуб

Чилийскому футболисту полагаются десять процентов от компенсации в размере 13 миллионов евро, однако в течение года после перехода в «Барселону» Браво так и не получил эти деньги, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Diario Vasco.

В минувшем сезоне 32-летний чилиец был основным голкипером «сине-гранатовых», но только в матчах чемпионата Испании. Браво сыграл в 37 встречах национального первенства из 38, еще в одной игре ворота «Барселоны» защищал номинально третий голкипер команды Хорди Масип. Во всех матчах Лиги чемпионов вратарем каталонцев был немец Марк-Андре тер Штеген, пришедший в клуб также летом 2014-го.

До «Барселоны» Браво выступал за «Реал Сосьедад». С 2006 по 2014 год чилийский футболист сыграл в 229 матчах, а в 2010-м стал известен благодаря тому, что забил гол со штрафного.