Украинка Сайко завоевала серебро в самбо на Европейских играх

В Баку завершилась финальная схватка в турнире по самбо в весовой категории 64 кг. у женщин, где украинка Елена Сайко проиграла Татьяне Мацко из Беларуси, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка уже в самом начале боя пропустила прием от соперницы, оцененный судьями в 2 балла. На 2-й минуте поединка Мацко попыталась сделать болевой прием, но Сайко выкрутилась и ограничилась предупреждением от судьи.

Затем украинка еще раз вырвалась из цепких объятий соперницы при попытке болевого приема. А в конце 3-й минуты уже сама Сайко провела прием, но не сумела "докрутить" оппонентку и не заработала балы. А на 4-й минуте украинка заработала балл, но так и не успела хотя бы сравнять счет.

Таким образом, итоговый счет - 1:2 в пользу спортсменки из Беларуси.

Сайко завоевала серебряную медаль Европейских игр в Баку.