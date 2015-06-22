Украинская пара попала в шестерку лучших в стрельбе из пневматического пистолета на Евроиграх
17:00, 22 июня 2015Спорт
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В Баку завершились соревнования в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. среди смешанных пар Европейских игр, где украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук дошли до полуфинала соревнований.
issf-sports.org
Наша пара попала в шестерку лучших дуэтов Игр, сообщает официальный сайт соревнований.
В квалификационном раунде украинцы заняли 5-е место, набрав 477 баллов. Костевич "настреляла" 238 баллов, а Омельчук - 239.
Но, в полуфинале, украинский дуэт занял лишь 3-е место, уступив дуэтам из Греции и Испании. Команда не попала ни в основной финал, где разыгрываются золото-серебро, ни в малый - за бронзу.
В решающем матче дуэт из Германии была точнее стрелков из Греции - 5:4, а в поединке за бронзу представители России с таким же счетом одолели команду Испании.
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