Украинская пара попала в шестерку лучших в стрельбе из пневматического пистолета на Евроиграх

Наша пара попала в шестерку лучших дуэтов Игр, сообщает официальный сайт соревнований.

В квалификационном раунде украинцы заняли 5-е место, набрав 477 баллов. Костевич "настреляла" 238 баллов, а Омельчук - 239.

Но, в полуфинале, украинский дуэт занял лишь 3-е место, уступив дуэтам из Греции и Испании. Команда не попала ни в основной финал, где разыгрываются золото-серебро, ни в малый - за бронзу.

В решающем матче дуэт из Германии была точнее стрелков из Греции - 5:4, а в поединке за бронзу представители России с таким же счетом одолели команду Испании.