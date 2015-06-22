О трансфере Коноплянки будет объявлено на этой неделе - агент

Олег Коноплянка, отец и представитель полузащитника «Днепра» Евгения Коноплянки сообщил, что трансфер его сына состоится на этой неделе, сообщает Трибуна.

«Не торопите нас в принятии решения, потому что мы не хотим никого обижать. О трансфере будет объявлено на этой неделе», – сказал отец Коноплянки.

Ранее отец Коноплянки сообщил, что Евгений не отказался переходить в «Севилью», но нужно подождать некоторое время для окончательного решения.

Кроме того, испанская Marca сообщает, что «Севилья» попытается завершить трансфер на этой неделе. Клуб планирует выплатить компенсацию «Днепру», несмотря на то, что у украинского игрока заканчивается контракт с клубом и он станет свободным агентом. Испанцы ожидают, что это ускорит переход футболиста.

Вместе с тем, накануне стало известно, что «Ливерпуль» возобновил интерес к Коноплянке. «Ливерпуль» рассматривает вариант с Коноплянкой в случае ухода Рахима Стерлинга.