Украинская пара заняла 11-е место в миксте в стрельбе из пневматической винтовки на Евроиграх
15:18, 22 июня 2015Спорт
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В Баку завершились соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. среди смешанных пар, где украинский дуэт Ольга Голубченко - Олег Царьков занял 11-е место.
baku2015.com
Наши спортсмены в квалификационном турнире показали результат 513,8 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Голубченко в своих пяти попытках показала результаты - 51.5, 52.7, 51.2, 50.1 И 50.5 - итого 256.0 баллов. В свою очередь, результаты Царькова были такими - 51.3, 52.2, 51.7, 52.0 и 50.6 - 257.8 балла.
Наша пара не сумела пробиться в полуфинал соревнований.
Чемпионом в этом виде программы стала команда Италии, победившая в финале стрелков из Дании с общим счетом 5:4. Бронзовая медаль на счету сборной России, которая была точнее команды Сербии - 5:3.
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