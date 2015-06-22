Украинская пара заняла 11-е место в миксте в стрельбе из пневматической винтовки на Евроиграх

Наши спортсмены в квалификационном турнире показали результат 513,8 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Голубченко в своих пяти попытках показала результаты - 51.5, 52.7, 51.2, 50.1 И 50.5 - итого 256.0 баллов. В свою очередь, результаты Царькова были такими - 51.3, 52.2, 51.7, 52.0 и 50.6 - 257.8 балла.

Наша пара не сумела пробиться в полуфинал соревнований.

Чемпионом в этом виде программы стала команда Италии, победившая в финале стрелков из Дании с общим счетом 5:4. Бронзовая медаль на счету сборной России, которая была точнее команды Сербии - 5:3.