Результаты матчей 1/4 Кубка УЕФА

Завершились матчи 1/4 Кубка УЕФА

Спортинг - Рейнджерс 0:1 (Даршевиль 60). Первый матч - ничья 0:0.

Хетафе - Бавария. Основное время - 1:1 (Контра 44, Рибери 89). Назначено дополнительное время, на 91 и 93 минуте Хетафе забил еще два гола (Каскеро, Браулио), на 116-й и 120-й (!!!) Баварию спас Лука Тони. 3:3. За счет голов "чужого поля" (первый матч - ничья 1:1) в полуфинал выходит Бавария. Будет справедливо отметить, что с 8-й минуты (удален де ла Реда) Хетафе играл в десять игроков.

ПСВ - Фиорентина 0:2 (Муту 38, 54). Первый матч - ничья 1:1

Зенит - Байер 0:1 (Булыкин 18). Первый матч - 1:4 в пользу Зенита.

Таким образом, в полуфинал проходят Рейнджерс Фиорентина, Зенит и Бавария.

Полуфинальные матчи пройдут 24 апреля и 1 мая.