Украинская смешанная пара попала в восьмерку сильнейших в стрелковом ските на Европейских играх

Украинцы набрали в квалификационном турнире 89 баллов, сообщает официальный сайт соревнований.

Червякова за две попытки набрала 42 балла (23+19), а Мильчев - 47 (24+23).

Это результат не позволил нашей команде выйти в полуфинал и бороться за награды Игр.

Чемпионом стала команда Италии, одолевшая в финале Кипр - 30:29. В матче за бронзу стрелки из Франции были точнее дуэта из Словакии - 28:25.

Позже сегодня будут разыграны еще 2 комплекта медалей в спортивной стрельбе.