Украинская смешанная пара попала в восьмерку сильнейших в стрелковом ските на Европейских играх
13:44, 22 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финал в соревнованиях по стрельбе в командном ските среди смешанных пар (микст), где украинский дуэт Николай Мильчев и Виктория Червякова занял 8-е место.
baku2015.com
Украинцы набрали в квалификационном турнире 89 баллов, сообщает официальный сайт соревнований.
Червякова за две попытки набрала 42 балла (23+19), а Мильчев - 47 (24+23).
Это результат не позволил нашей команде выйти в полуфинал и бороться за награды Игр.
Чемпионом стала команда Италии, одолевшая в финале Кипр - 30:29. В матче за бронзу стрелки из Франции были точнее дуэта из Словакии - 28:25.
Позже сегодня будут разыграны еще 2 комплекта медалей в спортивной стрельбе.
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