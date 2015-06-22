Два украинских самбиста будут бороться за награды Европейских игр

Елена Сайко будет бороться в финале за золотую медаль, а Размик Тоноян проведет схватку в "малом финале" - за бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

Сайко, которая выступает в весовой категории до 64 кг, успешно преодолела четвертьфинальную и полуфинальную стадии, не оставив шансов сопернице из Франции Сари Локо (3:1) и молдавской спортсменке Екатерине Крету (3:1). В финальной схватке за «золото» наша самбистка встретится с белоруской Татьяной Мацко.

Тоноян, который выступает в супертяжелой весовой категории (+100 кг), в четвертьфинале был сильнее Кевина Рашита Цекича из Австрии - 4:0, а в полуфинале уступил Васифу Сафарбекову из Азербайджана - 0:2. В «бронзовом» финале он будет бороться с македонцем Бажро Машовиком.

Финальные схватки в турнире самбистов начнутся в 17.00 по киевскому времени.