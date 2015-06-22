Восемь новых видов спорта претендуют на попадание в программу Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет обнародовал список видов спорта, которые претендуют на попадание в программу Игр 2020 года в Токио (Япония), сообщает Inside the games.

В список вошли бейсбол, софтбол, каратэ, сквош, боулинг, роликовый спорт, скалолазание, серфинг и ушу.

Любопытно, что бейсбол и софтбол ранее входили в число олимпийских видов спорта, но после Игр в Пекине-2008 были исключены из программы.