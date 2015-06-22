Восемь новых видов спорта претендуют на попадание в программу Олимпиады-2020
12:45, 22 июня 2015Спорт
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МОК назвал виды спорта, которые претендут на попадание в программу Игр.
olympic.org/ioc
Международный олимпийский комитет обнародовал список видов спорта, которые претендуют на попадание в программу Игр 2020 года в Токио (Япония), сообщает Inside the games.
В список вошли бейсбол, софтбол, каратэ, сквош, боулинг, роликовый спорт, скалолазание, серфинг и ушу.
Любопытно, что бейсбол и софтбол ранее входили в число олимпийских видов спорта, но после Игр в Пекине-2008 были исключены из программы.
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