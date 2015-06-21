Украинская женская команда по спортивной акробатике - 4-я в соревнованиях по динамике Евроигр

Украинская женская команда в составе Надежды Котляр, Дианы Панчук и Анны Патченко в соревнованиях по динамике заняла высокое 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Результат наших девушек – 27.810.

Тройку призеров здесь составили команды из Бельгии, России и Беларуси.

В соревнованиях по балансу украинки заняли итоговое 5-е место (27.410).

В этом виде призерами также стали команды из Бельгии, России и Беларуси.