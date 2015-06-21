Украинская женская команда по спортивной акробатике - 4-я в соревнованиях по динамике Евроигр
18:50, 21 июня 2015Спорт
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В Баку завершились соревнования по акробатике.
baku2015.com
Украинская женская команда в составе Надежды Котляр, Дианы Панчук и Анны Патченко в соревнованиях по динамике заняла высокое 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Результат наших девушек – 27.810.
Тройку призеров здесь составили команды из Бельгии, России и Беларуси.
В соревнованиях по балансу украинки заняли итоговое 5-е место (27.410).
В этом виде призерами также стали команды из Бельгии, России и Беларуси.
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