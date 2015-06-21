Украинская пара по спортивной акробатике дважды попала в Топ-4 лучших Евроигр
18:12, 21 июня 2015Спорт
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Наши спортсмены остановились в шаге от медалей.
noc-ukr.org
В Баку завершился розыгрыш медалей среди смешанных пар по спортивной акробатике Европейских игр, где украинские спортсмены дважды финишировали на 4-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша пара Елизавета Василига и Александр Шпынь в дисциплине балланс показали результат 27.790 и заняли 4 место.
Тройку призеров составили пары из России, Бельгии и Великобритании.
В соревнованиях по динамике украинцы также остановились в шаге от медали. В этой программе их результат составил 27.830.
Здесь также тройку сильнейших составили дуэты из России, Бельгии и Великобритании.
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