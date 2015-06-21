Украинская пара по спортивной акробатике дважды попала в Топ-4 лучших Евроигр

В Баку завершился розыгрыш медалей среди смешанных пар по спортивной акробатике Европейских игр, где украинские спортсмены дважды финишировали на 4-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша пара Елизавета Василига и Александр Шпынь в дисциплине балланс показали результат 27.790 и заняли 4 место.

Тройку призеров составили пары из России, Бельгии и Великобритании.

В соревнованиях по динамике украинцы также остановились в шаге от медали. В этой программе их результат составил 27.830.

Здесь также тройку сильнейших составили дуэты из России, Бельгии и Великобритании.