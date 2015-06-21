Сборная Украины занимает 11 место в общекомандном зачете Европейских игр

В Баку завершился девятый соревновательный день Европейских игр, по итогам которого сборная Украины занимает 11-е место в общекомандном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашей команды 27 наград - 4 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Лидирует в общем зачете сборная России, на счету которой 77 наград - 40-23-14. Второе место занимает сборная Азербайджана - 14-7-14 (35), третьими идут атлеты Германии - 10-9-12 (31).

Также в десятку сильнейших команд Европы входят сборные Беларуси, Великобритании, Венгрии, Швейцарии, Сербии, Испании и Турции.

На данный момент, медали Игр завоевали атлеты 39 стран.