Призер Евроигр Ризатдинова: "Очень довольна, что завоевала две медали"

Новоиспеченная двукратная серебряная призерка Европейских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова рассказала о своих впечатлениях от турнира в Баку и поделилась планами на будущее в интервью пресс-службе НОК Украины.

«Очень рада, что удачно выступила в упражнениях с мячом и булавами, благодаря чему завоевала две медали. К сожалению, в упражнении с обручем допустила нелепую ошибку. Даже сейчас не могу понять, как это случилось, потому что до выхода на площадку готовилась очень хорошо. Когда произошла потеря предмета просто на передаче, все были в шоке. Обруч как-то соскользнул с руки. Не понимаю как...», - отметила наша грация.

«После упражнения с обручем было непросто привести себя в норму. Но все же я смогла это сделать. После Евроигр нам всем необходимо отдохнуть, но длительной паузы не будет. Впереди Универсиада, а дальше – лицензионный чемпионат мира. Расслабляться времени нет. Однако краткосрочный отдых нужен, потому что в Баку был настоящий марафон!», - добавляет спортсменка.

Анна призналась, что соревнования проходили в течение нескольких дней и нелегко было как соревноваться, так и тренироваться.

«Последний день соревнований по художественной гимнастике продолжался около пяти часов. Честно говоря, это впервые в моей карьере. Обычно финалы проходят за 1,5-2 часа. Но главное, что получила медали. Я очень довольна», - добавила наша двукратная призер Евроигр в Баку.