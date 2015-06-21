Призер Евроигр Дмитраш: "В этом сезоне у нас очень удачная программа"

Сразу после получения серебряной и бронзовой награды в групповых упражнениях с 5 лентами и с обручами и булавами украинские грации поделились с пресс-службой НОК Украины впечатлениями от своего выступления.

«Большое значение для успеха в художественной гимнастике играет программа, которая должна быть интересной и сложной. В этом сезоне у нас очень удачная программа. Также хорошо была подобрана и музыка. Все это заслуга нашего тренера Ирины Ивановны Дерюгиной и конечно тренировки, тренировки и еще раз тренировки», - сказала от имени команды Елена Дмитраш.

«Сегодня, как и всегда, накануне наших выступлений Ирина Ивановна сказала нам напутственные слова: «Сильные руки, сильные ноги и верить в свои силы». На соревнованиях многие отметили наши костюмы. Они также – заслуга нашего наставника. Наша тренер – мастер на все руки», - отметила Елена.