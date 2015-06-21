Призер Евроигр Гривко: "Доволен, что смог завоевать для Украины серебряную медаль"
16:33, 21 июня 2015Спорт
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Украинский велосипедист подвел итоги выступления в Баку.
baku2015.com
Серебряный призер I Европейских игр по велоспорту-шоссе в групповой гонке Андрей Гривко прокомментировал свое выступление пресс-службе НОК Украины.
«После неудачной гонки с раздельным стартом настроение было не очень хорошим, но я пытался забыть о неудаче и на эту гонку выходил достаточно уверенным. Тактику, которую мы наметили заранее, себя оправдала. Ребята шли впереди, давая мне возможность поберечь силы для рывка. За два круга до финиша я вырвался вперед. К сожалению лишь немного не хватило, чтобы прийти первым. Но все равно, я очень доволен, что смог завоевать для Украины серебряную медаль», - поделился Андрей.
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