Гимнастка Ризатдинова завоевала вторую медаль за день Европейских игр

Наша спортсменка завоевала вторую медаль за один день, сообщает официальный сайт соревнований.

Выступление Ризатдиновой с булавами судьи оценили в 18,550 балла.

Чемпионом в этом виде программы стала Яна Кудрявцева из России - 19,200. Бронза на счету Мелитины Станюты, представляющей Беларусь 18,150 балла.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Ризатдинова завоевала серебряную награду в упражнении с мячом.