Гимнастка Ризатдинова завоевала вторую медаль за день Европейских игр
16:25, 21 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финал турнира по художественной гимнастике в упражнении с булавами, где серебряную награду Европейских игр завоевала украинка Анна Ризатдинова.
Reuters
Наша спортсменка завоевала вторую медаль за один день, сообщает официальный сайт соревнований.
Выступление Ризатдиновой с булавами судьи оценили в 18,550 балла.
Чемпионом в этом виде программы стала Яна Кудрявцева из России - 19,200. Бронза на счету Мелитины Станюты, представляющей Беларусь 18,150 балла.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Ризатдинова завоевала серебряную награду в упражнении с мячом.
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