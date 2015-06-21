Гимнастка Ризатдинова завоевала серебро в упражнении с мячом Европейских игр
15:22, 21 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финал соревнований по художественной гимнастике в упражнении с мячом, где украинка Анна Ризатдинова заняла 2-е место.
Ризатдинова завоевала первую медаль в Баку / noc--ukr.org
Наша спортсменка получила за свое вступление 18,250 балла сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка сумела чисто исполнить свою программу без серьезных технических ошибок.
Чемпионом в этом виде стала россиянка Яна Кудрявцева - 18,950 балла, бронзовым призером - Мелитина Станюта из Беларуси - 18,200.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, в финале упражнения с обручем Ризатдинова допустила грубую ошибку, упустив предмет за ковер и заняла итоговое 6-е место.
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