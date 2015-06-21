Украинские гимнастки заняли 3-е место в групповых упражнениях с обручами и булавами Европейских игр

Наша команда получила за свое выступление 17,150 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки выступали на этом турнире в составе Елена Дмитраш, Евгения Гомонова, Александа Гридасова, Валерия Гудым и Анастасия Возняк.

Первое место в этом виде программы заняла команда Беларуси - 17,600 балла, вторыми финишировали гимнастки Израиля - 17,500.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня состоялся финал в групповых соревнованиях в упражнении с лентами, где сборная Украины заняла 2-е место.