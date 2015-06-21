Украинские гимнастки заняли 3-е место в групповых упражнениях с обручами и булавами Европейских игр
15:12, 21 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финал в групповом упражнении с обручами и булавами по художественной гимнастике в рамках Европейских игр, где сборная Украины заняла 3-е место.
baku2015.com
Наша команда получила за свое выступление 17,150 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки выступали на этом турнире в составе Елена Дмитраш, Евгения Гомонова, Александа Гридасова, Валерия Гудым и Анастасия Возняк.
Первое место в этом виде программы заняла команда Беларуси - 17,600 балла, вторыми финишировали гимнастки Израиля - 17,500.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня состоялся финал в групповых соревнованиях в упражнении с лентами, где сборная Украины заняла 2-е место.
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