Украинские гимнастки заняли 2-е место в групповых упражнениях с лентами на Европейских играх

Наша команда получила за свое выступление 17,250 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки выступали на этом турнире в составе Елена Дмитраш, Евгения Гомонова, Александа Гридасова, Валерия Гудым и Анастасия Возняк.

Первое место в этом виде программы заняла команда России - 18 баллов ровно, третьими финишировали гимнастки Израиля.

Кроме того, сегодня уже завершился финал в индивидуальных соревнованиях в упражнении с обручем, где украинка Анна Ризатдинова допустила грубую ошибку, уронив предмет, заняла последнее 6-е место.