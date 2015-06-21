Украинец Гривко занял 2-е место в шоссейной велогонке Европейских игр
13:51, 21 июня 2015Спорт
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Украинец проиграл на финише только велогонщику из Испании.
baku2015.com
В Баку завершилась шоссейная мужская велогонка Европейских игр, в которой на 2-м месте финишировал украинец Андрей Гривко, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец преодолел дистанцию за 5 часов 27 минут 25 секунд.
В финишном спурте, в котором участвовали 4 спортсмена, украинец проиграл только испанцу Луису Леону Санчесу Жилу, но был быстрее Петра Вакоца из Чехии и еще одного испанца Жезуса Херрадо Лопеса оставшегося без медали.
Еще один украинец Виталий Буц, долгое время лидировавший в середине дистанции, занял итоговое 14-е место. Кроме того, Михаил Кононенко финишировал 25-м, а Денис Костюк - 31-м.
Андрей Василюк и Александр Поливода не финишировали.
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