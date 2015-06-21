Олимпийский чемпион Мильчев не попал в полуфинал Европейских игр в стрелковом ските

В Баку завершились соревнования по стрельбе в дисциплине "скит", где украинец Николай Мильчев занял на предвариетльном этапе 9-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен набрал 121 балл, отстав на 1 очко от соперников, которые квалифицировались в финал. Более того, плотность результатов была настолько велика, что украиснкий олимпийский чемпион лишь на 3 балла отстал от лидера соревнований.

В другом сегодняшнем финале - стрельбе из винтовки на дистанции 50 метров из трех положений, украинец Юрий Сухоруков занял 7-е место - 401,9 балла.

Победителем в этом виде программы стал француз Валериан Саувеплан - 456,2 балла. Второе место на счету Петара Горсы из Хорватии - 454,0, третье - у Виталия Бубновича из Беларуси - 444,5 балла.