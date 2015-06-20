Сборная Украины выбыла из десятки сильнейших общекомандного зачета Европейских игр
21:13, 20 июня 2015Спорт
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По итогам восьми соревновательных дней команда расположилась на 11-м месте.
В Баку представили награды соревнований / baku2015.com
В Баку завершился восьмой соревновательный день Европейских игр, по итогам которого сборная Украины находится на 11-м месте в общекомандном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.
На счету нашей команды 22 награды - 4 золотые, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Лучшей командой соревнований по-прежнему является сборная России, на счету которой 59 наград - 29-17-13. На 2-м месте идет сборная Азербайджана - 14-6-13 (33), на третьем - сборная Германии - 8-9-9 (26).
Также в десятку сильнейших входят команды Беларуси, Венгрии, Швейцарии, Сербии, Великобритании, Турции и Испании.
Всего на данный момент медали Игр завоевали спортсмены 38 национальных команд.
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