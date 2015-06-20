Чемпион Евроигр Верняев: "Очень благодарен всем, кто болел за меня"

После получения медали высшего достоинства Европейских игр по спортивной гимнастике в опорном прыжке Олег Верняев дал свой комментарий пресс-службе НОК Украины.

«В неудачи в упражнениях на коне виноват лишь я – никто другой. Видимо, не доработал на тренировках. С моим наставником проведем тщательный анализ, чтобы в будущем не повторять ошибок», - отметил наш чемпион.

«Когда выходил на опорный прыжок, то о неудаче на коне старался не думать. Знал, что иду выполнять свою работу, которую должен сделать как можно лучше. Опорный прыжок относится к тех из трех видов, в которых я больше всего рассчитывал на медаль высшей пробы, поэтому моя золотая медаль в этом виде программы неслучайна», - сказал Олег Верняев.

«Знаю, что сегодня буду принимать много поздравлений. Я очень благодарен всем, кто болел за меня! Также хочу выразить слова благодарности Национальному олимпийскому комитету Украины за постоянную поддержку и помощь», - добавил спортивный гимнаст.