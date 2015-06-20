Украинский дуэт выиграл бронзу Европейских игр в синхронных прыжках в воду

Украинки получили суммарную оценку от судей за исполнение 5-ти прыжков 264,87 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Наиболее удачным для нашего дуэта стал третий прыжок, который был оценен в 62,37 балла.

Чемпионками в этом виде программы стали Луиза Савчински - Саскиа Отингхаус, серебряные медали у дуэта из России Елена Черных и Мария Поляков.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 22 награды - 4 золотые, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.