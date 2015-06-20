Украинский дуэт выиграл бронзу Европейских игр в синхронных прыжках в воду
18:10, 20 июня 2015Спорт
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В Баку завершились соревнования в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина у женщин, где бронзовую медаль выиграли Диана Шелестюк и Маргарита Джусова.
baku2015.com
Украинки получили суммарную оценку от судей за исполнение 5-ти прыжков 264,87 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Наиболее удачным для нашего дуэта стал третий прыжок, который был оценен в 62,37 балла.
Чемпионками в этом виде программы стали Луиза Савчински - Саскиа Отингхаус, серебряные медали у дуэта из России Елена Черных и Мария Поляков.
Таким образом, на счету сборной Украины уже 22 награды - 4 золотые, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.
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