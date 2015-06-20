Украинец Верняев стал чемпионом Европейских игр в гимнастическом опорном прыжке
16:37, 20 июня 2015Спорт
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В Баку завершился гимнастический финал Европейских игр в опорном прыжке у мужчин, где победу одержал украинец Олег Верняев.
noc-ukr.org
Украинец получил среднюю оценку за два прыжка 15, 266 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Первый прыжок нашего спортсмена судьи оценили в 15,400 балла, а второй - в 15,133.
Второе место в этом виде программы занял Касимир Шмидт из Нидерландов (15,116), третье - Олег Степко из Азербайджана - 14,966.
Это уже вторая золотая медаль Верняева в Баку. Ранее он выиграл турнир в многоборье.
Ранее сегодня в финале в вольных упражнениях Верняев занял 6-е место (14,233), а в упражнении на коне - 5-е (13,833), а другой украинец Игорь Радивилов - 6-е в упражнении на кольцах (13,866).
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