Украинец Верняев стал чемпионом Европейских игр в гимнастическом опорном прыжке

Украинец получил среднюю оценку за два прыжка 15, 266 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый прыжок нашего спортсмена судьи оценили в 15,400 балла, а второй - в 15,133.

Второе место в этом виде программы занял Касимир Шмидт из Нидерландов (15,116), третье - Олег Степко из Азербайджана - 14,966.

Это уже вторая золотая медаль Верняева в Баку. Ранее он выиграл турнир в многоборье.

Ранее сегодня в финале в вольных упражнениях Верняев занял 6-е место (14,233), а в упражнении на коне - 5-е (13,833), а другой украинец Игорь Радивилов - 6-е в упражнении на кольцах (13,866).