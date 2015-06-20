Украинка Соловей вошла в 10-ку лучших в шоссейной велогонке Европейских игр

Наша спортсменка проехала дистанцию за 3 часа 25 минут 53 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Еще одна украинка Татьяна Рябченко финишировала с тем же результататом в общей группе участниц, но пересекла финишную черту 18-й, а Елена Демидова не смогла финишировать.

Победителем гонки стала Елена Омелюсик из Беларуси с результатом 3 часа 20 минут 36 секунд. Следом за ней финишировали Катаржина Невядома из Польши, третья - Анна ван дер Брегген из Голландии.

В воскресенье, 21 июня, состоится мужская шоссейная велогонка.