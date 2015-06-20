Украинка Соловей вошла в 10-ку лучших в шоссейной велогонке Европейских игр
13:41, 20 июня 2015Спорт
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В Баку завершилась шоссейная гонка среди женщин в рамках Европейских игр где лучшая из украинок Анна Соловей финишировала на 10-м месте.
Шоссейную велогонку выиграла белоруска Омелюсик / baku2015.com
Наша спортсменка проехала дистанцию за 3 часа 25 минут 53 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.
Еще одна украинка Татьяна Рябченко финишировала с тем же результататом в общей группе участниц, но пересекла финишную черту 18-й, а Елена Демидова не смогла финишировать.
Победителем гонки стала Елена Омелюсик из Беларуси с результатом 3 часа 20 минут 36 секунд. Следом за ней финишировали Катаржина Невядома из Польши, третья - Анна ван дер Брегген из Голландии.
В воскресенье, 21 июня, состоится мужская шоссейная велогонка.
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