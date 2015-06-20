Украинка Костевич заняла 6-е место в стрельбе на Европейских играх

11:49, 20 июня 2015
Спорт
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В Баку завершился финал в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м. в рамках Европейских игр, где украинка Елена Костевич заняла 6-е место.

Елена Костевич осталась без медали / tsn.ua

В полуфинале соревнований Костевич набрала лишь 11 баллов из возможных 25, сообщает официальный сайт соревнований.

На протяжении 5 серий Костевич выступала крайне неровно, тем не менее, до последней пятерки выстрелов претендуя на выход в "малый" финал, за бронзовую награду. Однако, три подряд промаха в заключительной серии перечеркнули все шансы нашей олимпийской чемпионки побороться за награды.

В финальной серии Хейди Дитхельм Гербер из Швейцарии была точнее Антуанеты Боневой из Болгарии - 8:4.

Бронзу завоевала Моника Карш из Германии.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в соревнования по стрельбе 4-е место завоевал украинец Олег Омельчук.

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