Украинка Костевич заняла 6-е место в стрельбе на Европейских играх

В полуфинале соревнований Костевич набрала лишь 11 баллов из возможных 25, сообщает официальный сайт соревнований.

На протяжении 5 серий Костевич выступала крайне неровно, тем не менее, до последней пятерки выстрелов претендуя на выход в "малый" финал, за бронзовую награду. Однако, три подряд промаха в заключительной серии перечеркнули все шансы нашей олимпийской чемпионки побороться за награды.

В финальной серии Хейди Дитхельм Гербер из Швейцарии была точнее Антуанеты Боневой из Болгарии - 8:4.

Бронзу завоевала Моника Карш из Германии.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в соревнования по стрельбе 4-е место завоевал украинец Олег Омельчук.