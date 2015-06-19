Сборная Украины находится на 9-м месте в медальном зачете Европейских игр

В Баку завершился седьмой соревновательный день I Европйеских игр, по итогам которого сборная Украины расположилась на 9-м место в общекомандном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету команды 20 наград - 3 золотые, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Лидером общекомандного зачета по-прежнему является сборная России, на счету которой уже 49 медалей - 27-12-10. Второй идет команда Азербайджана - 13-5-12 (30), третьей - сборная Венгрии - 7-2-5 (14).

Также в 10-ку сильнейших команд Европы входят сборные Германии, Беларуси, Сербии, Турции, Великобритании и Испании.

Всего, на данный момент, медали игр завоевали спортсмены 37 стран.