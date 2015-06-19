Тренер сборной Украины по прыжкам в воду Токмачова: "В решающий момент Диана не подвела"
21:43, 19 июня 2015Спорт
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Наша спортсменка завоевала бронзовую награду Европейских игр.
noc-ukr.org
Главный тренер сборной команды Украины по прыжкам в воду Тамара Токмачова прокомментировала выступление бронзового призера I Европейских игр по прыжкам в воду с 1-метрового трамплина Дианы Шелестюк пресс-службе НОК Украины.
«В сегодняшней борьбе у Дианы не все шло гладко, но мы на нее очень рассчитывали. Она чувствовала эту ответственность. Кроме того, она капитан женской команды и является ее лидером, от этого ответственность еще больше. Но в решающий момент Диана сумела собраться, проявить все свои лучшие качества и завоевать бронзовую награду для нашей команды».
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