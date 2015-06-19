Призер Евроигр по настольному теннису Лэй: "Я сумел достичь своей цели"

Сразу после напряженного поединка за 3-е место на I Европейских играх в Баку по настольному теннису наш бронзовый призер Коу Лэй поделился своими эмоциями с пресс-службой НОК Украины.

«Поединок был очень сложным и нервным. Игра шла мяч в мяч, но все же я сумел достичь своей цели и выиграть. В процессе игры, когда у меня не получалось, приходило менять тактику, направления ударов, подачи и в результате все это мне принесло успех», - заметил Лей.

«Спасибо всем тем, кто меня поддерживал на трибунах. В моей победе большая и их заслуга. Желаю всем украинским спортсменам побед и завоевать как можно больше медалей для нашей страны», - подытожил спортсмен.

Как сообщает УНИАН, сегодня Лэй выиграл матч за 3-е место и завоевал бронзовую медаль Игр в борьбе с теннисистом из Великобритании.