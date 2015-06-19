Украинка Конева проиграла бой за 3-е место в турнире по тхэквондо Европейских игр

В Баку завершились соревнвоаний по тхэквондо в рамках Европейских игр, где в поединке за 3-е место в весовой категории 67 кг. у женщин украинка Марина Конева проиграла Ольге Ивановой из России, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок завершился со счетом 3:7 в пользу россиянки.

Соперницы начали поединок осторожно и в первом периоде никто из них не смог набрать очков - 0:0. Но, уже во второй 3-минутке спортсменкам удались три точных удара - 1:2 в пользу россиянки. А уже в концовке Иванова имела полное преимущество, доведя его в счете до "+4".

Чемпионкой в этом виде программы стал Глэдис Эпанже из Франции, которая в финале победила сербку Милису Мандич.

У мужчин, в весовой категории свыше 80 кг. чемпионом стал Радик Исаев из Азербайджана, который в финале был сильнее Владислава Ларина из России.