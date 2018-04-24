Евроигры в Баку: первые украинские герои

На первых в истории нашего континента мультиспортивных играх в Баку были представлены все 3 вида спортивной борьбы – вольная и греко-римская у мужчин и женская борьба. Кроме того, на этих играх, в принципе, уделяется большое внимание единоборствам, так как, кроме борьбы здесь представлены также тхэквондо, дзюдо, бокс и неолимпийские виды - самбо и карате. В каждом виде разыгрывается максимальное количество наград, во всех весовых категориях. С одной стороны, это связано с позициями азербайджанских спортсменов, зачастую являющихся лидерами в этих дисциплинах. С другой - с проблемой наполнения соревновательной программы, так как многие олимпийские виды в перечне Игр отсутствуют вовсе. И, что самое примечательное, в отличие от легкой атлетики (команды 3-го дивизиона чемпионата Европы) или водных видов (участвуют исключительно юниоры), во всех видах единоборств присутствуют только сильнейшие спортсмены. Что автоматически многократно повышает престиж медали, завоеванной на Европейских играх.

В этом контексте, украинцы лишний раз доказали свои ведущие позиции именно в борьбе. На этот вид всегда делают ставку наши спортивные чиновники, рассуждая о возможном количестве медалей в канун летних Олимпиад. Этот вид приносит мало замеченные общественностью успехи в межолимпийский цикл – на чемпионатах мира и Европы (в Украине все еще отсутствует культура спортивного боления, за исключением футбола и бокса). Наконец, этот вид спорта является весьма скромным с точки зрения коммерческого успеха, и здесь невозможно заработать миллионы. Посему, даже в развитых странах Запада, успехи борцов, в отличие от теннисистов, футболистов и прочих, воспринимаются довольно спокойно.

Тем не менее, повод поговорить об украинских борцах есть всегда. Тем более, на фоне успехов в первых в истории Европейских играх.

Первая «золотая»

Первой чемпионкой Европейских игр в истории украинского спорта стала Алина Стадник-Махиня. Четыре схватки за один день (соревнования в каждой весовой категории происходят в течение одного дня) наша спортсменка провела буквально «на одном дыхании», не дав оппоненткам ни единого шанса. А в финале она и в первой, и во второй 3-х минутке, доказала свое превосходство над очень опытной израильтянкой Иланой Кратиш, оставив соперницу без «золота». И только после окончания соревнований, уже по прилету в Киев призналась: «Это был очень трудный турнир. Ответственность, значение первых в истории Игр… Очень редко переживаешь такие эмоции и такое психологическое давление. Наверное, это можно сравнить только с Олимпиадой. Ведь чемпионаты мира и Европы происходят каждый год, Олимпиада – раз в четыре года. А эти Игры вообще впервые…»

Видимо, из-за большого давления, нервными и очень трудными оказались и непосредственно схватки на ковре. Причем, уже с самой первой. «Слабых соперниц на этом турнире у меня не было. Все схватки были очень непростыми. Например, первый поединок в 1/8 финала был для меня очень важным, ведь как свое выступление начнешь, так его и проведешь», - отмечает Алина.

Впрочем, самым сложным, естественно, стал финальный поединок: «Соперница из Израиля - очень сильная спортсменка. Тем не менее, мне удалось победить ее. Видимо, из-за того, что у меня было больше желания одержать победу. А еще из-за поддержки всей нашей команды на трибунах. Для каждого спортсмена очень важна поддержка. В день финала я ее ощущала в полной мере, за что спасибо всем ребятам, тренерам, всей нашей делегации».

«Очень приятно осознавать, что стала первой украинской чемпионкой на первых Европейских играх», - подытоживает Алина.

На этом турнире украинка лишь подтвердила звание сильнейшей на континенте. Ведь, помимо медалей Европейских игр, этот турнир также носит статус чемпионата Европы по борьбе. И украинка уже во второй раз выигрывает титул сильнейшей на континенте. В 2013-м она стала чемпионкой Европы на соревнованиях в Тбилиси. Кроме того, в том же 2013-м Махиня-Стадник стала чемпионкой мира на турнире в Будапеште. Впереди – Олимпийские игры в Рио. Через год нашей ведущей спортсменке предстоит покорить главную спортивную вершину.

«Серебро» с большой перспективой

Одним из самых колоритных представителей украинской борьбы является Жан Беленюк. Сын украинки и руандийца родился в Киеве в 1991-м году. Его отец учился в знаменитом КИИГА (ныне – Национальный авиационный университет), был летчиком, но, впоследствии, его призвали на родину, где в то время шла гражданская война. В Руанде он погиб во время военного переворота.

Темнокожий ребенок долго не мог определиться со своими пристрастиями. В детстве он занимался футболом, баскетболом, карате и даже… ходил в кружок украинских народных танцев. Но, в 9 лет пришел в секцию борьбы, где отца ему заменил первый тренер – Виталий Киселица. Долгие годы упорных тренировок не прошли даром. В 2012-м он выиграл бронзу чемпионата Европы, а, спустя 2 года, в 2014-м, в финском городке Вантаа, стал сильнейшим на континенте – «золото». В том же году он завоевал бронзу Чемпионата мира в Ташкенте.

Спустя год, в Баку, Беленюк оступился лишь раз, проиграв в финале россиянину Давиту Чакветадзе. Но эта серебряная награда стоит многих других. Сам спортсмен, немного расстроившись от упущенной победы, тут же нашел неожиданные плюсы в своей новой награде: «Кстати, очень хорошая медаль!». Эстетический вкус у нашего борца явно присутствует. Награды, изготовленные для Европейских игр в Баку, ранее уже отмечали многие специалисты по медальерике.

Касательно итогов своего выступления, Беленюк самокритично заметил, что для того, чтобы побеждать, нужно «бороться без ошибок». «Относительно моего поражения в финальной схватке, то из него постараюсь извлечь максимальную пользу. Необходимо делать выводы, не повторять ошибок и много работать. Надеюсь, что мне удастся попасть на Олимпийские игры-2016 и завоевать медаль. Чтобы победить в Рио, надо бороться без ошибок», - отметил Жан.

Как бороться без ошибок Беленюк уже показал на прошлогоднем европейском первенстве в Финляндии. А до Олимпиады в Рио у него еще будет, как минимум, один большой шанс – на чемпионате мира в американском Лас-Вегасе, который состоится в сентябре. Именно к этому турниру начнут подготовку все наши ведущие борцы уже в ближайшее время, после краткосрочного отпуска по возвращении из Баку.

Как и Махиня-Стадник, Беленюк через год будет дебютантом Олимпийских игр. Должен быть им. Борьба отличается своей весьма сложной системой квалификации на главный старт четырехлетия. И даже наличие золотой медали чемпионата Европы не гарантирует путевки на Игры. Впрочем, наши атлеты показывают главное для любого борца качество – стабильность. Помимо европейских и мировых первенств, на протяжении сезона происходит еще масса других турниров, как сугубо коммерческих, так и официальных. И наши ведущие борцы отличаются этим главным качеством для отбора на Олимпиаду: если украинцы и не побеждают на всех соревнованиях подряд, то в число призеров входят регулярно. А, значит, проблем с получением нужно количества баллов в системе квалификационного отбора не должно быть в принципе.

Помимо Беленюка, серебряными призерами Игр в Баку стали Димитрий Тимченко, Татьяна Лавренчук и Юлия Ткач.

Если Махиня-Стадник стала первой украинской чемпионкой Европейских игр, то Тимченко – первым призером. Награду он завоевал в греко-римской борьбе, в категории 98 кг. На пути спортсмена к золоту встал россиянин Ислам Магомедов – 0:4. Это - первый крупный успех в биографии… 32-летнего спортсмена. Харьковчанин в этом году стал чемпионом Украины и получил шанс проявить себя в Баку, где и использовал его по полной программе. Ну, или на 99%, если брать во внимание неудачу в финале.

Впрочем, аппетит, как известно, приходит во время еды. «Я очень доволен, что мне удалось завоевать серебряную медаль. Конечно, я мечтал о «золоте», но серебряная награда – это прекрасный результат. Очень рад, что открыл счет украинских медалей на этом престижном турнире. Эти Игры полезны еще тем, что здесь я смог испытать свои умения на будущее. Дальше буду готовиться к чемпионату мира, который станет главным отборочным стартом на Олимпийские игры-2016. Буду шагать к своей мечте – завоеванию Олимпийской медали», - отметил украинский призер Евроигр.

Гораздо более опытными в плане выступлений на международной арене являются Татьяна Лавренчук (бронзовый призер ЧЕ-2013) и Юлия Ткач, которая дважды становилась сильнейшей на континенте и однажды – чемпионкой мира.

Все они, безусловно, надежды Украины на Олимпиаде в Рио. Равно, как и бронзовые призеры Игр в Баку.

Воспользоваться последним шансом

Система турниров в единоборствах, зачастую, сильно отличается от игровых видов спорта, где проигравший в плей-офф сразу выбывает из турнира. Здесь же есть так называемый утешительный турнир. И любой борец, даже выбывший из основной сетки в первом раунде, получает дополнительный шанс посоревноваться в турнире за «бронзу». И если, например, Валерий Андрийцев дрался за бронзу после проигранного полуфинала, то Василий Шуптар как раз воспользовался этим дополнительным шансом, пройдя через утешительный турнир и завоевав награду с «черного хода».

Для Шуптара это первое серьезное достижение на взрослом уровне. Ранее он выступал в юниорских турнирах где, кстати, стал чемпионом мира в 2013-м году. А, приехав в Баку, сразу стал «своим» в жесткой мужской мясорубке. Как оказалось, его не смутил даже ранний проигрыш в основном турнире. За «бронзу» он боролся до конца и за свое упорство был удостоен чести быть медалистом Игр.

В свою очередь, куда более опытный Андрийцев вновь не смог подняться на высшую ступень пьедестала почета. В его личной коллекции есть награды всех значимых турниров – Олимпиады (серебро), чемпионата Европы (серебро) и мира (бронза). Но, ни единого «золота». На сей раз он также оступился, причем, за шаг до главной схватки. Потеряв шансы на «золото» в полуфинале. Компенсируют ли это многократные звания чемпиона и обладателя Кубка Украины? Вряд ли… А, потому, хочется верить, что главные «золотые» награды Валерия ждут впереди.

А вот кто может записать себе в актив бронзу Евроигр, так это Дмитрий Пышков. 22-летний борец греко-римского стиля (23 ему исполнится 8 августа), еще не имеет опыта борьбы в соревнованиях на взрослом уровне и, естественно, «цепляется» за каждый шанс. В Баку он выиграл три схватки подряд и дошел до полуфинала, где его остановил опытный серб Виктор Немес. Но и тут украинский спортсмен не сломался, уверенно проведя схватку за бронзовую медаль против немца Паскаля Эйселя и добыв свою первую взрослую награду на международном уровне.

Уже после соревнований Пышков пожаловался на усталость, что для юниора вполне логично: «Трудно было бороться весь день, у меня были очень непростые соперники. В результате этого, у меня накопилась усталость». Но, вместе с тем, рассказал и о том, за счет чего смог добиться высокого результата: «Я имею, как говорят борцы, «коронку» - у меня сильный партер. Мне удалось провести несколько удачных приемов, благодаря которым одержал победу… Очень доволен, что принес медаль украинской сборной на этих исторических соревнованиях».

Успех борцов в Баку, вероятнее всего, станет самым весомым в копилке нашей команды по итогам всех Игр. Ведь всегда «плодовитые» легкоатлеты, во время Евроигр в Баку, на свой командный чемпионат Европы собираются в… Чебоксарах (Россия). Организаторы Евроигр договорились с континентальной федерацией легкой атлетики об участии в соревновании только команд третьего дивизиона ЧЕ. А в остальных видах спортсмены сборной Украины рассчитывают на локальные успехи, максимум, по 3-4 медали.

Кирилл Стадниченко