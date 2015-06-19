Украинка Шелестюк завоевала бронзу в прыжках в воду Европейских игр

За четыре прыжка наша спортсменка получила в сумме 388,45 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка отлично выполнила первые два прыжка, получив, соответственно, 52,8 и 57,2 балла. Но, затем резко снизила результативность своих оценок - 41,4 и 39,6 балла. Тем не менее, добытого в первых двух попытках преимущества хватило для того, чтобы удержать медальную позицию.

Чемпионкой в этом виде программы стала Мария Полякова из России - 419,45 балла, серебро на счету Луизы Ставчински из Германии - 392,20.

Таким образом, на счету сборной Украины теперь 20 медалей Европейских игр - 3 золотые, 6 серебряных и 11 бронзовых.