Украинка Шелестюк завоевала бронзу в прыжках в воду Европейских игр
19:26, 19 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финал в прыжках в воду с метрового трамплина, где бронзовую медаль завоевала украинка Диана Шелестюк.
baku2015.com
За четыре прыжка наша спортсменка получила в сумме 388,45 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша спортсменка отлично выполнила первые два прыжка, получив, соответственно, 52,8 и 57,2 балла. Но, затем резко снизила результативность своих оценок - 41,4 и 39,6 балла. Тем не менее, добытого в первых двух попытках преимущества хватило для того, чтобы удержать медальную позицию.
Чемпионкой в этом виде программы стала Мария Полякова из России - 419,45 балла, серебро на счету Луизы Ставчински из Германии - 392,20.
Таким образом, на счету сборной Украины теперь 20 медалей Европейских игр - 3 золотые, 6 серебряных и 11 бронзовых.
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