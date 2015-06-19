Украинец Лэй выиграл бронзу Европейских игр в настольном теннисе

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу украинца, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен проиграл первую партию (5:11), но в течении трёх последующих полностью изменил ситуацию в матче. Лэй уверенно выиграл партии 11:7, 11:7 и 11:5, чем поставил соперника на грань поражения. Тем не менее, британец сражался до последнего. Дринкхолл выиграл пятый сет (11:5), а в шестой и, как оказалось, заключительной партии, один из соперников добился решающего преимущества только при счете "20". Победу в упорнейшей борьбе добыл представитель сборной Украины - 22:20.

В финальном матче сошлись Дмитрий Овчаров из Германии и Владимир Самсонов из Беларуси. Сильнейшим в этой дуэли оказался Овчаров - 4:3.

В женском одиночном турнире золото и серебро на счету представительниц Нидерландов. Жао Ли в финале выиграла у Джей Ли со счетом 4:0. Бронзу завоевала Мелек Ху из Турции.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 19 наград - 3 золотые, 6 серебряных и 10 бронзовых.