Украинский дуэт в прыжках в воду вошел в 7-ку сильнейших на Европейских играх

Наши спортсмены получили за пять прыжков итоговую сумму баллов 255,78, сообщает официальный сайт соревнований.

Наиболее удачным у нашего дуэта получился третий прыжок, который был оценен судьями в 64,8 балла. А пятый прыжок был оценен в 56,70 балла. В то же время, остальные попытки принесли оценки в районе 45 баллов, чего было недостаточно для борьбы за награды.

Победителем в этом виде программы стал дуэт из России в составе Илья Молчанов и Никита Николаев - 324,69 балла. На втором месте спортсмены из Великобритании, на третьем - из Германии.