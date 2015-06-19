Украинский дуэт в прыжках в воду вошел в 7-ку сильнейших на Европейских играх
18:42, 19 июня 2015Спорт
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В Баку (Азербайджан) завершился финал в прыжках в воду с 3-х метрового трамплина среди мужских дуэтов, где украинцы Никита Кривопишин и Виталий Левченко заняли итоговое 7-е место.
baku2015.com
Наши спортсмены получили за пять прыжков итоговую сумму баллов 255,78, сообщает официальный сайт соревнований.
Наиболее удачным у нашего дуэта получился третий прыжок, который был оценен судьями в 64,8 балла. А пятый прыжок был оценен в 56,70 балла. В то же время, остальные попытки принесли оценки в районе 45 баллов, чего было недостаточно для борьбы за награды.
Победителем в этом виде программы стал дуэт из России в составе Илья Молчанов и Никита Николаев - 324,69 балла. На втором месте спортсмены из Великобритании, на третьем - из Германии.
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